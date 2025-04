Liberata Valentina Cirelli l’imprenditrice spezzina in carcere in Guinea-Bissau | Stanca ma libera

Repubblica.it - Liberata Valentina Cirelli, l’imprenditrice spezzina in carcere in Guinea-Bissau: “Stanca ma libera” Leggi su Repubblica.it La donna era stata fermata insieme ad altri attivisti dopo proteste e sabotaggi in un’azienda mineraria del posto, ma contro di lei non c'era alcuna prova

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli arrestata in Guinea. Tajani, “Siano garantiti i suoi diritti” - Valentina Cirelli, attivista italiana ed imprenditrice del settore alberghiero, è stata arrestata lo scorso venerdì 18 aprile nella località balneare di Varela, in Guinea Bissau, insieme ad altre 15 persone, dopo che otto soldati della Guardia nazionale hanno fatto irruzione nel suo albergo. Il blitz sarebbe avvenuto subito dopo un incendio scoppiato alle strutture di un progetto di sfruttamento delle sabbie pesanti di Nihinquin. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chi è Valentina Cirelli, imprenditrice e attivista arrestata in Guinea-Bissau: la Farnesina segue il caso - Un'attivista e imprenditrice italiana, Valentina Cirelli, è stata arrestata in Guinea-Bissau la scorsa settimana. Nata a La Spezia da padre italiano e madre guineana, la 48enne sarebbe accusata di aver preso parte a manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per l’estrazione di minerali. La Farnesina sta seguendo il caso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L’attivista e imprenditrice italiana Valentina Cirelli arrestata in Guinea Bassau: “La Farnesina è al lavoro sul caso” - Il ministero degli Esteri sta seguendo il caso di Valentina Cirelli, imprenditrice e attivista originaria di Lerici, in provincia di La Spezia, che è stata arrestata venerdì scorso in Guinea Bassau, dopo essere stata accusata di aver partecipato a una manifestazione organizzata per protestare contro un’azienda mineraria cinese. Nel corso della contestazione si sarebbero verificati atti di vandalismo. 🔗secoloditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Liberata l’attivista spezzina arrestata in Guinea Bissau: “Nessuna prova di reato”; Chi è Valentina Cirelli, imprenditrice e attivista arrestata in Guinea-Bissau: la Farnesina segue il caso; L’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli arrestata in Guinea; Valentina Cirelli, arrestata in Guinea-Bissau la voce verde di Varela. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Liberata Valentina Cirelli, l’imprenditrice spezzina in carcere in Guinea-Bissau: “Stanca ma libera” - Dieci giorni in una prigione della Guinea-Bissau senza un perché, ma adesso l’incubo è finito. Valentina Cirelli Agwineriün Kasumaya, l’imprenditrice di Lerici da vent’anni nel Paese dell’Africa ... 🔗genova.repubblica.it

È libera Valentina Cirelli, l’imprenditrice italiana arrestata nei giorni scorsi - La donna era stata accusata di aver partecipato a delle proteste contro lo sfruttamento minerario di Varela, una zona costiera del Paese ... 🔗today.it

Liberata l’attivista spezzina arrestata in Guinea Bissau: “Nessuna prova di reato” - Valentina Cirelli, di origine lericina, partecipava alla protesta delle donne native nella zona di Varela contro un progetto di scavi minerari. La rete di ... 🔗ilsecoloxix.it