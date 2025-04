Liberata l’attivista spezzina arrestata in Guinea Bissau | Nessuna prova di reato

Ilsecoloxix.it - Liberata l’attivista spezzina arrestata in Guinea Bissau: “Nessuna prova di reato” Leggi su Ilsecoloxix.it Valentina Cirelli, di origine lericina, partecipava alla protesta delle donne native nella zona di Varela contro un progetto di scavi minerari. La rete di pressione internazionale intorno al suo caso ha giocato un ruolo importante per la liberazione

Liberata l’attivista spezzina arrestata in Guinea Bissau: “Nessuna prova di reato” - Valentina Cirelli, di origine lericina, partecipava alla protesta delle donne native nella zona di Varela contro un progetto di scavi minerari. La rete di pressione internazionale intorno al suo caso ha giocato un ruolo importante per la liberazione 🔗ilsecoloxix.it

Attivista e imprenditrice della provincia di La Spezia arrestata in Guinea Bissau - Guinea Bisssau, 24 aprile 2025 – Una cittadina italiana, Valentina Cirelli, originaria della provincia di La Spezia (attivista e imprenditrice lericina di 47 anni – originaria di San Terenzo, padre italiano e madre della Guinea Bissau) è stata messa in stato di fermo in Guinea Bissau lo scorso 19 aprile nella zona di Ingorè al confine con il Senegal. Sarebbe accusata di aver preso parte a delle manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l'estrazione di minerali. 🔗lanazione.it

Attivista e imprenditrice della Spezia arrestata in Guinea, il ministro Tajani: “Faremo pressioni perché venga liberata” - La Spezia – «Faremo pressioni perché venga liberata al più presto, in attesa della definizione del suo caso. Chiediamo che vengano garantiti i suoi diritti e le condizioni di detenzione». È l’impegno ... 🔗ilsecoloxix.it

Attivista italiana in carcere in Guinea-Bissau, arrestata dopo le proteste contro le miniere cinesi - C'è anche una attivista italiana, nata in Liguria ma residente in Africa da anni, tra i dodici cittadini arrestati in Guinea-Bissau nei giorni scorsi. Valentina Cirelli Agwineriün, imprenditrice di Le ... 🔗informazione.it