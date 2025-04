Libano aerei israeliani bombardano la periferia di Beirut

israeliani hanno colpito la periferia meridionale di Beirut dopo aver lanciato un avvertimento circa un'ora prima, segnando il terzo attacco nella zona dall'entrata in vigore del cessate il fuoco alla fine di novembre. Un'enorme colonna di fumo si è alzata sopra l'area. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'obiettivo erano le strutture di Hezbollah nella zona di Hadath e ha esortato i residenti ad allontanarsi di almeno 300 metri dal luogo prima dell'attacco.

Attacco in Libano: aerei israeliani colpiscono un edificio civile. Nel cuore instabile del Medio Oriente, un nuovo episodio di tensione rischia di infiammare ulteriormente gli equilibri già precari tra Israele e Libano. Un attacco aereo, compiuto da caccia dell'Aeronautica Militare israeliana, ha colpito la città libanese di Baalbek, con conseguenze ancora tutte da chiarire.

Raid aerei israeliani nel sud del Libano, Hezbollah nega responsabilità attacchi missilistici - L'aviazione israeliana ha condotto raid aerei nel sud del Libano e altri jet dello Stato ebraico hanno sorvolato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, e la valle orientale della Bekaa. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, secondo cui, al momento, si registra il ferimento di due bambini siriani a Kfar Tebnit, nel distretto meridionale di Nabatiye. Hezbollah ha intanto dichiarato di non essere responsabile degli attacchi missilistici che questa mattina hanno preso di mira una città di confine nel nord di Israele ai quali Israele ha minacciato di rispondere con la

