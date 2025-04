L’ho fatto con una donna Belve la piccante confessione dell’attrice a Francesca Fagnani

Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani avrà tra gli ospiti una nota attrice, che si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti sulla sua vita privata. E il pubblico potrà ascoltare l’intervista completa nella serata di martedì 29 aprile.Rispondendo ad alcune domande poste dalla Fagnani, l’attrice ha dunque affermato nello studio di Belve, in riferimento alle sostanze stupefacenti: “Se ho assunto droghe? Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene e ci sono rimasta sotto”. Poi è entrata maggiormente nei particolari.Leggi anche: “L’hanno rubata qui, in studio”. Francesca Fagnani, annuncio choc prima dell’inizio di BelveBelve, l’attrice davanti a Francesca Fagnani: “Assunto droghe, pensavano fossi trans”Francesca Fagnani ha chiesto più dettagli e le ha domandato: “Dove le ha provate?”. Leggi su Caffeinamagazine.it Si preannuncia subito molto interessante la prima puntata della nuova stagione di. Il programma condotto daavrà tra gli ospiti una nota attrice, che si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti sulla sua vita privata. E il pubblico potrà ascoltare l’intervista completa nella serata di martedì 29 aprile.Rispondendo ad alcune domande poste dalla, l’attrice ha dunque affermato nello studio di, in riferimento alle sostanze stupefacenti: “Se ho assunto droghe? Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene e ci sono rimasta sotto”. Poi è entrata maggiormente nei particolari.Leggi anche: “L’hanno rubata qui, in studio”., annuncio choc prima dell’inizio di, l’attrice davanti a: “Assunto droghe, pensavano fossi trans”ha chiesto più dettagli e le ha domandato: “Dove le ha provate?”.

