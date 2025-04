L’ha ucciso per vendicarsi del pugno degli albanesi

Poteva andarsene perché la lite stradale in via Cilea era finita invece Fatah Melloul è andato verso l'automobile per prendere il fucile da sub con il quale ha caricato e poi sparato la fiocina che ha ucciso Klajdi Bitri 23 anni, albanese. Un omicidio che "non trova scaturigine nell'iniziale diverbio stradale, avrebbe ucciso l'autista della vettura. Ciò che lo ha portato ad agire è stato il successivo intervento dei fratelli albanesi e il più grande che lo ha colpito con un pugno". Un pugno per il quale, secondo i giudici "ha inteso vendicarsi".A tre mesi dalla condanna per l'omicidio volontario di Sirolo, avvenuto il 27 agosto del 2023, sono uscite le motivazioni della sentenza emessa il 21 gennaio scorso dalla Corte di Assise di Ancona presieduta dal giudice Roberto Evangelisti. La Corte ha condannato l'imputato, 28 anni, algerino, a 18 anni di reclusione, escludendo l'aggravante dei futili motivi proprio perché non è stato il diverbio stradale a maturarlo ma la vendetta per il pugno preso.

