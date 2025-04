L’ex boss-liverpool condivide la foto di slot e giocatori nel messaggio Instagram Super Happy

L’ex manager del liverpool Jurgen Klopp ha condiviso una foto del successore Arne slot e della sua squadra che celebra il campo Anfield dopo aver vinto la Premier League, dicendo che è “Super grato per il passato” ed “estremamente positivo sul futuro”.Un giorno dopo che slot si è assicurato il titolo nella sua prima stagione in Inghilterra, Klopp – l’ultimo manager di liverpool a vincere il titolo inglese, nel 2020 – si è descritto come “Super, Super felice”.Il 57enne, che ha concluso il suo regno di quasi nove anni alla fine della scorsa stagione, ha anche offerto le sue congratulazioni e la gratitudine, così come l’acronimo Ynwa-un riferimento all’inno di liverpool che non camminerai mai da solo. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-28 19:34:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:manager delJurgen Klopp ha condiviso unadel successore Arnee della sua squadra che celebra il campo Anfield dopo aver vinto la Premier League, dicendo che è “grato per il passato” ed “estremamente positivo sul futuro”.Un giorno dopo chesi è assicurato il titolo nella sua prima stagione in Inghilterra, Klopp – l’ultimo manager dia vincere il titolo inglese, nel 2020 – si è descritto come “felice”.Il 57enne, che ha concluso il suo regno di quasi nove anni alla fine della scorsa stagione, ha anche offerto le sue congratulazioni e la gratitudine, così come l’acronimo Ynwa-un riferimento all’inno diche non camminerai mai da solo.

