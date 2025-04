L’Europa a caccia di capitali | risparmi fermi nel mirino

LE SFIDE EUROPEE si moltiplicano e si fanno più urgenti: difesa comune, industria green, rincorsa al digitale e all'intelligenza artificiale, rilancio della competitività delle imprese. Per finanziare tali obiettivi, ancora una volta lo sguardo si posa sulla ricchezza delle famiglie: la "terra rara" di cui l'Europa dispone, ma che resta per lo più ferma sui conti correnti senza arrivare ad alimentare la crescita dell'economia. Nasce l'ambizioso progetto dell'"Unione dei risparmi e degli Investimenti", l'ultima iniziativa dell'Unione Europea per incoraggiare le famiglie a far fruttare i propri risparmi attraverso i mercati finanziari. L'obiettivo è semplice ma cruciale: investire oggi per assicurarsi un maggiore benessere economico domani. Una spinta gentile, ma necessaria soprattutto in Italia, dove l'81% delle persone dichiara di pensare con frequenza al proprio futuro, anche in un'ottica di lungo periodo.

