L'esemplare ordinanza del gip di Milano che ordina nuove indagini sugli odiatori social di Liliana Segre

Accusare “di nazismo una reduce dai campi di sterminio integra di per sé” la diffamazione ed è “uno sfregio alla verità oggettiva” e “la più infamante delle offese per la reputazione di chi ha speso la propria vita per testimoniare gli orrori del regime e per coltivare la memoria dell’olocausto”. Così il giudice per leAlberto Carboni nell’con cui, respingendo in gran parte le richieste della Procura, hato di andare avanti con lesu 86 account per gli insulti a, di indagare altre nove persone e di disporre l’imputazione coatta per sette. Il “web”, scrive il gip, non può essere una zona franca. La senatrice a vita, da tempo e anche nei giorni scorsi travolta dall’odio e dai insulti sui, anche il 25 aprile è entrata nel mirino di chi sulle pagine del Comune di Pesaro l’hanno offesa per la sua partecipazione alla Festa della Liberazione del 25 aprile scorso.