Laverita.info - «L’errore Ue: Kiev crisi locale è diventata conflitto globale» Leggi su Laverita.info Toni Capuozzo: «È incredibile che ci fosse solo il Papa a parlare di pace. La Von der Leyen ha tenuto una linea impossibile sull’integrità territoriale, ora resta fuori dalle trattative».

