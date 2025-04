Lele Blade pubblica Con I Miei Occhi Deluxe | nuova musica e collaborazioni esplosive

Lele Blade, uno dei rapper più autentici e riconoscibili della scena urban italiana, torna protagonista con "Con I Miei Occhi (Deluxe)", disponibile ovunque dal 2 maggio 2025 per Warner Music Italy. Questa nuova versione del suo ultimo progetto rappresenta molto più di una semplice riedizione: è un vero e proprio manifesto artistico che racconta crescita, introspezione e capacità di innovazione.IndiceLele Blade – Con I Miei Occhi DeluxeNuove tracce e featuringTracklist completa di "Con I Miei Occhi (Deluxe)" di Lele BladeLele Blade: un percorso in continua ascesaLele Blade – Con I Miei Occhi Deluxe Con I Miei Occhi (Deluxe) arricchisce la tracklist originale con cinque inediti che mostrano l'evoluzione di Lele Blade. Il rapper alterna brani potenti e street a momenti di maggiore intimità, mantenendo sempre il suo stile inconfondibile.

Musica, Lele Blade: "Con i miei occhi (Deluxe)", nuovo capitolo nel rap italiano - Lele Blade torna a mostrare il suo talento venerdì 2 maggio con "CON I MIEI OCCHI (Deluxe)" (Warner Music Italy): il secondo, attesissimo, capitolo di un progetto che racconta ancora meglio il suo percorso, la sua visione e, soprattutto, la sua capacità di lasciare il segno nel rap italiano. Cinque brani inediti in cui si intrecciano introspezione, energia da club e barre taglienti, confermando ancora una volta Lele come una delle penne più autentiche e riconoscibili della scena.

