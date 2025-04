Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 28 aprile

Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 28 aprile 2025 Ariete Una settimana che promette di darvi molto sotto il profilo professionale e quindi anche per i guadagni. Infallibile anche oggi Luna nuova per tutto quanto riguarda le proprietà. Siete più forti spiritualmente, possedete una bella comunicativa che vi aiuterà in un solo mese a ottenere quanto non siete riusciti ad avere in un anno. Amore verso il trionfo primaverile. Legami con Bilancia: meno mansueta di come pensate. Toro È possibile che il novilunio crei anche una leggera depressione, un senso di solitudine, come se vi toccasse di abbandonare qualcosa. Allontanate questi pensieri. Cercate di essere stabili con le idee, propositi, progetti.

