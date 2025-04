Le scuse di Nathaly Caldonazzo per la foto controversa

Nathaly Caldonazzo si scusa dopo la polemica social su Papa Francesco su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Le scuse di Nathaly Caldonazzo per la foto controversa Leggi su Donnemagazine.it La showgirl chiarisce il suo gesto e invita a riflettere sull'uso dei socialsi scusa dopo la polemica social su Papa Francesco su Donne Magazine.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Non hai rispetto. Non c’era bisogno di fotografare Papa Francesco nella bara”: il web contro Nathaly Caldonazzo. Poi arrivano le scuse - Nathaly Caldonazzo è andata alla basilica di San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso alle 7.35 a Casa Santa Marta. Un gesto che, secondo il web, doveva rimanere personale, ma che è stato condiviso pubblicamente sui social. La showgirl ha pubblicato uno scatto che ritrae la salma del pontefice nella bara, accompagnandolo con un messaggio: “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nathaly Caldonazzo pubblica la foto accanto alla salma del Papa e il web la massacra. Poi cancella e si scusa - Scivolone virale per Nataly Caldonazzo, devota al Papa ma forse troppo smaniosa di documentare la sua presenza a San Pietro per omaggiare la salma di Francesco esposta fino a domani sera nella basilica. Tra le migliaia di persone in fila per il silenzioso pellegrinaggio anche la showgirl, ex gieffina, che ha pubblicato su Instagram, sul suo profilo principale, uno scatto che la ritrae accanto alla salma del pontefice nella bara aperta. 🔗secoloditalia.it

Nathaly Caldonazzo si scusa per la foto alla salma di Papa Francesco: “Ho pubblicato un post non opportuno” - Nathaly Caldonazzo ha scritto un messaggio di scuse per aver pubblicato nelle scorse ore, uno scatto della salma di Papa Francesco. Dopo le critiche ricevute la showgirl ha cancellato il post e si è scusata per l'accaduto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Nathaly Caldonazzo e la foto al papa: Chiedo scusa al santo padre. Vittima di gogna mediatica; Nathaly Caldonazzo si scusa per aver pubblicato la foto del Papa nella bara; Nathaly Caldonazzo a La Volta Buona: “Messa alla gogna per la foto di Papa Francesco”; Nathalie Caldonazzo: Chiedo scusa per la foto del feretro di Papa Francesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nathaly Caldonazzo chiede scusa a Papa Francesco e a chi si è sentito offeso dalla sua foto - Le scuse di Nathaly Caldonazzo anche in tv nello studio de La volta buona, del tutto consapevole della caduta di stile ... 🔗ultimenotizieflash.com

Nathalie Caldonazzo: "Chiedo scusa per la foto del feretro di Papa Francesco" - Nathalie Caldonazzo, dopo essere stata travolta dalle critiche per aver condiviso sui social la foto del feretro di Papa Francesco, ha chiesto scusa pubblicamente. La showgirl ospite oggi, lunedì 28 ... 🔗msn.com

Nathaly Caldonazzo: “Messa alla gogna per la foto al feretro di Papa Francesco”/ “Il mio compagno Filippo…” - Nathaly Caldonazzo, dalle scuse per il gesto ai funerali di Papa Francesco alla felicità ritrovata al fianco del compagno Filippo. 🔗ilsussidiario.net