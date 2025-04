Le scarpe consumate di Papa Francesco come lui anche Don Orione

scarpe forse sì. E anche le scarpe di Papa Francesco, in questi giorni intensi dopo la sua morte il 21 aprile, hanno ‘parlato' della missione di colui che ha camminato nel mondo per portare una nuova evangelizzazione fatta di accoglienza degli ‘ultimi'. Le immagini, che hanno fatto il giro del mondo, hanno mostrato il Papa dentro la bara, di legno semplice, con indosso le scarpe nere consumate dal Pontefice quando era in vita. Niente lussi né ostentazioni, niente babbucce Papali, solo un paio di scarpe ortopediche usate da Bergoglio. Una differenza che è stata colta rispetto a precedenti illustri. Le scarpe dei Papi: da Ratzinger a Giovanni XXIII Prima di lui, Papa Ratzinger, nel corso del suo pontificato calzò scarpe rosse, anche se poi dopo le dimissioni, da Papa emerito, nel suo ritiro nel Monastero Mater Ecclesiae, scelse dei comodi sandali. Agi.it - Le scarpe consumate di Papa Francesco, come lui anche Don Orione Leggi su Agi.it AGI - L'abito non fa il monaco? Ma leforse sì. Eledi, in questi giorni intensi dopo la sua morte il 21 aprile, hanno ‘parlato' della missione di colui che ha camminato nel mondo per portare una nuova evangelizzazione fatta di accoglienza degli ‘ultimi'. Le immagini, che hanno fatto il giro del mondo, hanno mostrato ildentro la bara, di legno semplice, con indosso leneredal Pontefice quando era in vita. Niente lussi né ostentazioni, niente babbucceli, solo un paio diortopediche usate da Bergoglio. Una differenza che è stata colta rispetto a precedenti illustri. Ledei Papi: da Ratzinger a Giovanni XXIII Prima di lui,Ratzinger, nel corso del suo pontificato calzòrosse,se poi dopo le dimissioni, daemerito, nel suo ritiro nel Monastero Mater Ecclesiae, scelse dei comodi sandali.

