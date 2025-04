Le previsioni meteo del 28 aprile ad Avellino

Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 10mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo.

