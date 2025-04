Le morti sul lavoro restano una piaga sociale I tecnici della prevenzione degli infortuni lanciano un appello | Serve più prevenzione e cultura della sicurezza

morti sul lavoro restano una piaga sociale. In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la Commissione di albo nazionale dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL) ha lanciato un appello urgente per fermare il drammatico fenomeno delle morti sul lavoro. In Italia, nonostante l’attenzione crescente, si continua a morire di lavoro ogni giorno, nei cantieri, negli impianti, nei laboratori, negli allevamenti e nei capannoni di logistica.Secondo i dati diffusi dall’INAIL, solo nei primi due mesi del 2025 sono già 97 le vittime registrate. A questi numeri si aggiungono i morti in itinere, le invalidità permanenti e oltre 15mila nuove denunce di malattie professionali. Un’emergenza che, come sottolinea Vincenzo Di Nucci, Presidente della Commissione TPALL, “continua a fare più vittime delle calamità naturali”. Lanotiziagiornale.it - Le morti sul lavoro restano una piaga sociale. I tecnici della prevenzione degli infortuni lanciano un appello: “Serve più prevenzione e cultura della sicurezza” Leggi su Lanotiziagiornale.it Lesuluna. In occasioneGiornata mondiale per la salute e lasul, la Commissione di albo nazionale deinell’ambiente e nei luoghi di(TPALL) ha lanciato unurgente per fermare il drammatico fenomeno dellesul. In Italia, nonostante l’attenzione crescente, si continua a morire diogni giorno, nei cantieri, negli impianti, nei laboratori, negli allevamenti e nei capannoni di logistica.Secondo i dati diffusi dall’INAIL, solo nei primi due mesi del 2025 sono già 97 le vittime registrate. A questi numeri si aggiungono iin itinere, le invalidità permanenti e oltre 15mila nuove denunce di malattie professionali. Un’emergenza che, come sottolinea Vincenzo Di Nucci, PresidenteCommissione TPALL, “continua a fare più vittime delle calamità naturali”.

