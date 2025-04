Le Marche da regione in transizione a regione benchmark grazie alle politiche della giunta Acquaroli

Tra il 2019 e il 2023 il Pil regionale è cresciuto del 15% Nel confronto 2019-2024 l'aumento dell'export è stato pari al +14,8% Si è svolto oggi a Fano il convegno organizzato dal Centro Studi Economia e Territorio dal titolo "Marche: scenari economici – da regione in transizione a regione benchmark"

