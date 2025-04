Le Marche da regione in transizione a regione benchmark grazie alle politiche della giunta Acquaroli

Si è svolto oggi a Fano il convegno organizzato dal Centro Studi Economia e Territorio dal titolo "Marche: scenari economici – da regione in transizione a regione benchmark". Nel corso dell'evento sono stati presentati dati rilevanti che, secondo il Presidente della Commissione Agricoltura.

