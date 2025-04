Le giornate di Caterina Un tuffo nel Rinascimento fra arcieri dame e giullari

Caterina Sforza. Manca sempre meno alla sesta edizione de ‘Le giornate di Caterina’ in programma dal 2 al 4 maggio nel chiostro della chiesa dell’Osservanza di Imola. Un appuntamento, organizzato dall’associazione Imola Experience in collaborazione con tante realtà del territorio e con il supporto del Municipio, che trasformerà gli spazi del convento imolese in un angolo di Rinascimento tra arcieri, dame, tamburini, sbandieratori, cortigiani e giullari in abiti d’epoca. Tre le compagnie di rievocatori presenti: i Difensori della Rocca di Imola, Il Drago Oscuro di Forlì e la Società dei Vai di Bologna.Si parte il 2 maggio alle 17.30 alla sala biblioteca dell’Osservanza, al primo piano del plesso, con la conferenza dal titolo ‘Caterina e le altre dame del suo tempo’ a cura di Liliana Vivoli. Ilrestodelcarlino.it - Le giornate di Caterina. Un tuffo nel Rinascimento fra arcieri, dame e giullari Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un salto indietro nei secoli per arrivare a.Sforza. Manca sempre meno alla sesta edizione de ‘Ledi’ in programma dal 2 al 4 maggio nel chiostro della chiesa dell’Osservanza di Imola. Un appuntamento, organizzato dall’associazione Imola Experience in collaborazione con tante realtà del territorio e con il supporto del Municipio, che trasformerà gli spazi del convento imolese in un angolo ditra, tamburini, sbandieratori, cortigiani ein abiti d’epoca. Tre le compagnie di rievocatori presenti: i Difensori della Rocca di Imola, Il Drago Oscuro di Forlì e la Società dei Vai di Bologna.Si parte il 2 maggio alle 17.30 alla sala biblioteca dell’Osservanza, al primo piano del plesso, con la conferenza dal titolo ‘e le altredel suo tempo’ a cura di Liliana Vivoli.

