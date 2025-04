Le danzatrici en plein air 2025 a Ruvo spettacoli laboratori performance accessibilita? e promozione dei giovani talenti

performance, 3 anteprime nazionali e ben 13 prime nazionali. E ancora, circa 100 artisti e 20 compagnie provenienti da tutta Italia ma anche da Olanda, Lussemburgo e Armenia, paese a cui è dedicato un intero Focus Culture. I. Baritoday.it - Le danzatrici en plein air 2025, a Ruvo spettacoli, laboratori, performance, accessibilita? e promozione dei giovani talenti Leggi su Baritoday.it Un intero mese di programmazione, più di 50 appuntamenti tra cui 32, 3 anteprime nazionali e ben 13 prime nazionali. E ancora, circa 100 artisti e 20 compagnie provenienti da tutta Italia ma anche da Olanda, Lussemburgo e Armenia, paese a cui è dedicato un intero Focus Culture. I.

Su questo argomento da altre fonti

Nuovi arredi per le lezioni en plein air - Nuovi arredi per gli spazi esterni delle scuole del territorio comunale di Scandiano. La loro installazione è stata avviata dal Comune alle scuole primarie e ai servizi educativi comunali per favorire attività didattiche e ricreative all’aria aperta. L’importante operazione è finanziata con fondi comunali per un importo complessivo di 20.779,68 euro e ha compreso l’acquisto e la posa in opera di tavoli, panchine e attrezzature pensate per migliorare la fruibilità degli spazi scolastici. 🔗ilrestodelcarlino.it

La scultura raccontata: viaggio artistico-sentimentale alla scoperta delle opere en plein air dei fratelli Civiletti - Un esclusivo viaggio artistico-sentimentale nella Palermo di fine XIX secolo, metropoli ricca e affascinante, salotto culturale e galleria d'arte en plein air, da rivivere attraverso le sculture dei fratelli Benedetto e Pasquale Civiletti. Dal maestoso Teatro Massimo fino al salotto di "Casa... 🔗palermotoday.it

‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone merita l’en plein, Goggia meno possente, ma più brava. Uomini? Un velo pietoso” - LA CILIEGINA SULLA TORTA PER FEDERICA BRIGNONE Penso che vincere in casa, dopo una stagione del genere, sia stato il massimo possibile. Non si poteva chiedere di meglio. Si porta a casa la Coppa del Mondo generale: non ha vinto, ma stravinto. La Federica attuale non è paragonabile a quella di 5 anni fa. Questa volta è stato uno strapotere, all’epoca le seccava aver vinto senza la Shiffrin, a cui era morto il padre, quindi le era rimasto un po’ un tarlo. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Le danzatrici en plein air 2025, a Ruvo spettacoli, laboratori, performance, accessibilità e promozione dei giovani talenti; Festival “Le danzatrici en plein air”, presentata la quinta edizione; Ruvo di Puglia balla sotto le stelle: Itinerance in Jam celebra la magia della danza; Le danzatrici en plein air a Ruvo di Puglia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lunedì a Bari la conferenza stampa di presentazione 5^ edizione del festival internazionale di Danza Contemporanea LE DANZATRICI en plein air - Un intero mese di programmazione, più di 50 appuntamenti tra cui 32 performance, 3 anteprime nazionali e ben 13 prime nazionali. E ancora, circa 100 artisti e 20 compagnie provenienti da tutta Italia ... 🔗oltrefreepress.com

Tre giorni di danza in Puglia. Si comincia a Putignano, il 28 aprile, con tre coreografe internazionali - Giornata Internazionale della Danza 2025 in Puglia: eventi a Putignano, Bari, Barletta, Bisceglie e Ruvo dal 28 al 30 aprile. In scena laboratori, spettacoli e performance urbane. 🔗informatissimo.net

Giornata Internazionale della Danza: In Puglia tre giorni di spettacoli tra il 28 ed il 30 aprile - A Putignano, Barletta, Bisceglie, Bari e Ruvo di Puglia tre giorni di spettacoli, incontri e comunità per la Giornata Internazionale della Danza 2025 ... 🔗pugliain.net