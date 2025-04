Le città italiane con il clima migliore | domina il Sud ma aumentano le notti tropicali

Ancora una volta Bari si conferma come il capoluogo di provincia italiano con il clima migliore. A incoronare la città pugliese è la classifica elaborata dal Sole 24 Ore con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. La rilevazione tiene conto di 15 parametri che descrivono le.

Indice del clima: Chieti nella top 10. Le città italiane con il clima migliore - Chieti si conferma tra le prime dieci città italiane dove c'è il clima migliore in Italia. A riferirlo è una indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore con i risultati dell' "Indice del clima 2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborata dal quotidiano economico su dati... 🔗chietitoday.it

La classifica delle città italiane con clima migliore nel 2024 - Cagliari è la città italiana dove nel 2024 c’è stato il clima migliore. È il responso della quarta edizione dell’Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera, realizzato in collaborazione con iLMeteo.it, che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia d’Italia. Podio tutto meridionale: alle spalle di Cagliari ci sono infatti Napoli e Salerno. L’Indice di vivibilità climatica è stato stilato in base a 17 parametri Napoli (Getty Images). 🔗lettera43.it

Indice di vivibilità climatica 2024, le città con il clima migliore: Cagliari prima - Roma, 20 marzo 2025 - Cagliari è la città dove nel 2024 c’è stato il clima migliore, seguita da Napoli e Salerno. Brindisi e Agrigento nelle due posizioni successive. È il responso della quarta edizione dell'Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia italiani. "Le città del Sud sul mare hanno beneficiato della brezza estiva e di pochi giorni di pioggia - spiega sul Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo. 🔗quotidiano.net

