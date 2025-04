Le armi anti-drone che hanno protetto i funerali di papa Francesco

armi antidrone spalleggiabili in dotazione alle specifiche unità dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare schierate per garantire la sicurezza dello spazio aereo del Vaticano e di Roma sono state osservate durante i funerali di papa Francesco che si sono tenuti ieri nella Basilica di San Pietro. Vengono chiamati “Bazooka” o “Fucili” e sono sistemi C-Uav, ossia Counter-Unmanned Aerial Vehicle spalleggibaili, simili a armi convenzionali dal profilo futuristico che invece dei proiettili possono fermare un drone attraverso il loro jammer, ossia un disturbatore di frequenza che provoca interferenze nelle trasmissioni tra il drone e il segnale dell’operatore che lo conduce in remoto attraverso un radio comando o un semplice telefono cellulare. It.insideover.com - Le armi anti-drone che hanno “protetto” i funerali di papa Francesco Leggi su It.insideover.com Dall’aspetto futuristico e poco noto, lespalleggiabili in dotazione alle specifiche unità dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare schierate per garre la sicurezza dello spazio aereo del Vaticano e di Roma sono state osservate durante idiche si sono tenuti ieri nella Basilica di San Pietro. Vengono chiamati “Bazooka” o “Fucili” e sono sistemi C-Uav, ossia Counter-Unmanned Aerial Vehicle spalleggibaili, simili aconvenzionali dal profilo futuristico che invece dei proiettili possono fermare unattraverso il loro jammer, ossia un disturbatore di frequenza che provoca interferenze nelle trasmissioni tra ile il segnale dell’operatore che lo conduce in remoto attraverso un radio comando o un semplice telefono cellulare.

Tutto sulle armi antidrone in dotazione all’esercito in Piazza San Pietro per i funerali del Papa - Assomigliano ai bazooka ma non hanno munizioni e vengono usati per far cadere o guidare nell'atterraggio i velivoli non autorizzati a sorvolare ... 🔗startupitalia.eu