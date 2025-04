Lazio Romagnoli | "Grazie Pedro ce l'ha aggiustata Però c***o se vogliamo la Champions serve di meglio"

Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato a Sky dopo il pareggio in rimonta col Parma in casa: `Di stasera resta che dobbiamo ap. Leggi su Calciomercato.com Alessio, difensore della, ha parlato a Sky dopo il pareggio in rimonta col Parma in casa: `Di stasera resta che dobbiamo ap.

Su altri siti se ne discute

Voti Lazio-Viktoria Plzen, Romagnoli super (ma non troppo) e gli strani casi di Patric, Vecino e Pedro tra sufficienza piena e bocciatura - Tutti i voti per i calciatori della Lazio dopo il pareggio casalingo contro il Viktoria Plzen che è valso il passaggio del turno in Europa League Ci sono un po’ di contraddizioni nei giudizi sui giocatori della Lazio che, non senza fatica, sono riusciti a impattare 1-1 in casa con il Viktoria Plzen e a […] 🔗calcionews24.com

DIRETTA Europa League, Athletic Bilbao-Roma 3-0 e Lazio-Viktoria Plzen 1-1: pareggia Romagnoli – LIVE - Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Mames’ tra i baschi di Valverde e i giallorossi di Ranieri e quello dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i cechi di Koubek in tempo reale La Roma e la Lazio affrontano rispettivamente l’Athletic Bilbao in trasferta e il Viktoria Plzen in casa in due gare valide come ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Due sfide ancora apertissime visti i risultati dell’andata che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro francese Turpin e dal fischietto olandese Makkelie. 🔗calciomercato.it

Lazio, Pedro chiarisce sul rinnovo: «Per arrivare a ciò occorre prima focalizzarci su quell’obiettivo» - Rinnovo Pedro, a che punto siamo? Il giocatore spagnolo svela la situazione attuale con il club biancoceleste Autore di una doppietta nella schiacciante vittoria contro il Monza per 5-1, Pedro, giocatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato della situazione sul rinnovo del contratto con il club biancoceleste. Di seguito le sue […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, Romagnoli: "Grazie Pedro, ce l'ha aggiustata. Però c***o, se vogliamo la Champions serve di meglio" - Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato a Sky dopo il pareggio in rimonta col Parma in casa: `Di stasera resta che dobbiamo approcciare meglio, no. 🔗calciomercato.com

Lazio, Romagnoli: “Pedro è un fenomeno. Champions? Dobbiamo fare di più caz*o” - La Lazio recupera il doppio svantaggio firmato Ondrejka grazie alla doppietta di Pedro. I biancocelesti ricoprono la settima posizione con 60 punti, e il quarto posto dista appena due punti. 🔗gianlucadimarzio.com

Lazio - Parma, contatto Romagnoli - Delprato: clamorosa svista di Sacchi - L'arbitraggio di Juan Luca Sacchi lascia più di qualche strascico. La gara tra Lazio e Parma è un match con molti contrasti e falli su cui il direttore di gara troppo spesso ... 🔗lalaziosiamonoi.it