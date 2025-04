Lazio-Parma Streaming Gratis | dove vedere il Monday Night di Serie A in Diretta Live

Serie A si chiude con i due posticipi del lunedì sera. Allo stadio Olimpico è tutto pronto per Lazio-Parma, calcio d'inizio ore 20:45. L'andamento di Lazio e ParmaIl successo per 2-0 con il Genoa ha ridato certezze e tranquillità alla Lazio, desiderosa di rimanere attaccata al treno lotta per la Champions League. Le Aquile sembrano essersi ripresi dopo un inizio 2025 che definire complicato è utilizzare un eufemismo. Marco Baroni si affiderà al solito scacchiere, puntando sulla qualità di un attacco apparso nuovamente spigliato al Ferraris.Il clamoroso successo per 1-0 con la Juventus, invece, potrebbe fungere come trampolino di lancio per il Parma, che si sta allontanando sempre di più dal terzultimo posto della classifica. I crociati sembrano aver beneficiato dalla cura Christian Chivu, abile a ridare certezze alla piazza parmense con un gioco semplice ma al tempo stesso efficace.

