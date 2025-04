Lazio-Parma show e spettacolo! Pedro riacciuffa il pari nel finale

Lazio e Parma in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. AVANTI – Sembrava di vedere il colpaccio del Parma in casa della Lazio. E invece alla fine è stato un 2-2 pirotecnico. Partita che si mette sui binari giusti sin dal fischio di inizio, con i ducali che passano subito in vantaggio dopo appena tre minuti. Ondrejka da dentro l’area di rigore, con un tiro preciso beffa all’estremo difensore laziale. Alla mezz’ora, ci provano i padroni di casa con Zaccagni che prova una semi rovesciata sparando alto la sfera. A inizio secondo tempo, arriva la doccia gelida per Baroni: ancora Ondrejka si infila nella difesa avversario e senza pensarci due volte calcia forte in rete, portando il Parma sul doppio vantaggio. Nel finale succede di tutto e la Lazio riacciuffa il pari nel giro di cinque minuti con una doppietta di Pedro. Inter-news.it - Lazio-Parma, show e spettacolo! Pedro riacciuffa il pari nel finale Leggi su Inter-news.it È terminata 2-2 la sfida train programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. AVANTI – Sembrava di vedere il colpaccio delin casa della. E invece alla fine è stato un 2-2 pirotecnico. Partita che si mette sui binari giusti sin dal fischio di inizio, con i ducali che passano subito in vantaggio dopo appena tre minuti. Ondrejka da dentro l’area di rigore, con un tiro preciso beffa all’estremo difensore laziale. Alla mezz’ora, ci provano i padroni di casa con Zaccagni che prova una semi rovesciata sparando alto la sfera. A inizio secondo tempo, arriva la doccia gelida per Baroni: ancora Ondrejka si infila nella difesa avversario e senza pensarci due volte calcia forte in rete, portando ilsul doppio vantaggio. Nelsuccede di tutto e lailnel giro di cinque minuti con una doppietta di

Cosa riportano altre fonti

“Motor Show Italia” arriva a Napoli Fuorigrotta. Uno spettacolo per rivivere Fast & Furious e Saetta Mc Queen - Dal 15 marzo al 27 aprile 2025 arriva a Napoli Fuorigrotta il “Motor Show Italia”. Uno spettacolo mozzafiato per rivivere la saga di Fast & Furious e quella di Saetta Mc Queen o divertirsi a bordo dei Monster Truck. Dopo aver infiammato il pubblico nelle varie tappe in giro per l’Italia arriva anche a Napoli […] 🔗2anews.it

Halftime show Super Bowl 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo - Halftime show Super Bowl 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo Nella notte italiana tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio 2025 al Caesars Superdome, nella città di New Orleans, in Louisiana, si gioca il Super Bowl 2025 tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport, ma non solo. 🔗tpi.it

Spettacolo in centro. Tirreno-Adriatico, è subito show con i grandi campioni - "Il fantastico show della Tirreno-Adriatico. I campioni del ciclismo nella nostra città, un palcoscenico da cartolina per la partenza della quinta tappa della Corsa dei Due Mari! Un’altra straordinaria vetrina promozionale per Ascoli Città Europea dello Sport 2025". Così il sindaco Marco Fioravanti ha commentato la grande festa del ciclismo, vissuta ieri mattina ad Ascoli con la partenza della quinta tappa della ‘Tirreno-Adriatico’. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Pagelle di Lazio-Parma 2-2: allo show di Ondrejka risponde quello di Pedro. Spettacolo all'Olimpico; Serie A, Lazio-Parma 2-2 e Verona-Cagliari 0-2: alla doppietta di Ondrejka risponde quella di Pedro - Verona-Cagliari 0-2 al fischio finale; Il Parma sfiora il colpaccio, Pedro salva la Lazio: Baroni a -2 dal quarto posto; Lazio-Parma 2-2 il risultato della partita di Serie A 2024/2025: doppiette di Ondrejka e Pedro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagelle di Lazio-Parma 2-2: allo show di Ondrejka risponde quello di Pedro. Spettacolo all'Olimpico - Serie A, Lazio-Parma 2-2 i top e flop del match: le doppiette di Ondrejka e Pedro firmano un pareggio spettacolare. I biancocelesti la riprendono nel finale ... 🔗sport.virgilio.it

Pedro salva la Lazio e risponde alla doppietta di Ondrejka, è 2-2 col Parma - Lazio-Parma: i voti, il tabellino, le ammonizioni del match valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2024/2025 ... 🔗italpress.com

Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio - (Adnkronos) - Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', ris ... 🔗reggiotv.it