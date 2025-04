Lazio-Parma | orario probabili formazioni e dove vederla

Lazio ospita il Parma nel monday night del 34esimo turno di Serie A. I biancocelesti, al momento settimi in classifica a -3 dal quarto posto della Juve, proveranno l'aggancio alla zona Champions. La squadra di Chivu, sestultima con 31 punti, tenterà invece uno . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Punti pesanti in palio all'Olimpico. Oggi, lunedì 28 aprile, laospita ilnel monday night del 34esimo turno di Serie A. I biancocelesti, al momento settimi in classifica a -3 dal quarto posto della Juve, proveranno l'aggancio alla zona Champions. La squadra di Chivu, sestultima con 31 punti, tenterà invece uno .

Dopo l'eliminazione ai calci di rigore in Europa League contro il Bodo Glimt, la Lazio ha reagito immediatamente, vincendo 0-2 allo stadio Ferraris contro il Genoa. Il quarto posto dista un ...