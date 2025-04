Lazio-Parma LE ULTIME | Sorpresa Haianut c' è Ondrejka

Parma che, in caso di punti all’Olimpico di Roma contro la Lazio, metterebbe una seria ipoteca sul discorso salvezza. Per l’occasione, Cristian Chivu è senza quattro calciatori: alle assenze di Vogliacco, Bernabé ed. Parmatoday.it - Lazio-Parma LE ULTIME | Sorpresa Haianut, c'è Ondrejka Leggi su Parmatoday.it A caccia di un altro risultato positivo: sarebbe il settimo consecutivo per ilche, in caso di punti all’Olimpico di Roma contro la, metterebbe una seria ipoteca sul discorso salvezza. Per l’occasione, Cristian Chivu è senza quattro calciatori: alle assenze di Vogliacco, Bernabé ed.

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Empoli, notizia shock per D’Aversa: quel giovane fuoriclasse lascerà gli azzurri a sorpresa! Le ultime - Calciomercato Empoli, quel giovane fuoriclasse è pronto ad abbandonare la squadra azzurra in estate. Grossa perdita per la squadra toscana? Al di là di quello che sarà l’esito della stagione toscana (che sia Serie A o retrocessione in Serie B), il calciomercato Empoli rischia di perdere fortemente uno dei suoi pezzi pregiati: una normalità per […] 🔗calcionews24.com

I 5 migliori para rigori in Serie A nelle ultime due stagioni: che sorpresa sul podio - Scopri quali sono i 5 migliori portieri para rigori in Serie A nelle ultime due stagioni: c’è una grande sorpresa sul podio Alex Meret tra i migliori para rigori della Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itÉ stata una settimana intensa per le squadre italiane e i suoi rigoristi. In Champions League, Lookman ha sbagliato un penalty pesantissimo contro il Brugge, costando l’eliminazione all’Atalanta e portando a uno sfogo furioso di Gasperini. 🔗calciomercato.it

Meteo, "piogge per 48 ore". Poi la sorpresa nel weekend: le ultime previsioni - La situazione si prospetta "potenzialmente critica". Parola di Lorenzo Tedici, esperto de ilmeteo.it, che suggerisce di prestare la massima attenzione sulle regioni del Medio Adriatico e localmente al Sud a causa della "persistenza del maltempo". Un ciclone, infatti, si è rinforzato sul Mar Adriatico meridionale e "spinge spire perturbate fino alla Romagna e fino alla Sicilia". Il suo raggio di azione, ha precisato sul sito, "è molto vasto" e "associato a fenomeni violenti e continui sulle stesse zone". 🔗iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Lazio-Parma LE ULTIME | Sorpresa Haianut, c'è Ondrejka. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lazio-Parma LIVE, le formazioni ufficiali: Dia-Castellanos contro Bonny-Pellegrino, sorpresa Ondrejka - La Lazio per tenere il passo nell`intricatissima lotta per l`Europa, il Parma per piazzare una zampata importantissima se non decisiva nella corsa per la salvezza.. 🔗msn.com