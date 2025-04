Lazio-Parma LE ULTIME | Balogh o si torna a quattro in difesa

Parma che, in caso di punti all’Olimpico di Roma contro la Lazio, metterebbe una seria ipoteca sul discorso salvezza. Per l’occasione, Cristian Chivu è senza quattro calciatori: alle assenze di Vogliacco, Bernabé ed. Parmatoday.it - Lazio-Parma LE ULTIME | Balogh o si torna a quattro in difesa Leggi su Parmatoday.it A caccia di un altro risultato positivo: sarebbe il settimo consecutivo per ilche, in caso di punti all’Olimpico di Roma contro la, metterebbe una seria ipoteca sul discorso salvezza. Per l’occasione, Cristian Chivu è senzacalciatori: alle assenze di Vogliacco, Bernabé ed.

Parma-Torino LE ULTIME | Torna Vogliacco, Man in panchina - "Non accetto che una squadra sia più motivata di noi a prescindere dall’obiettivo. La motivazione è fondamentale, si parte da lì, fa parte di un processo mentale. Nessuno di noi può essere più motivato". Lo dice Cristian Chivu in conferenza stampa. L'allenatore del Parma, assieme a questo... 🔗parmatoday.it

Infortunio Conceicao: quando torna e quali partite salta l’esterno della Juventus. Ultime sulle sue condizioni - di Redazione JuventusNews24Infortunio Conceicao: ecco quando torna l’esterno della Juventus e quali partite salta dopo il problema muscolare. Tutti i dettagli e i tempi di recupero Si è fermato Francisco Conceicao. Fastidio alla coscia destra posteriore per l’esterno portoghese, che nella giornata di domani si sottoporrà ad accertamenti per conoscere l’entità del problema fisico rimediato. L’ex Porto salterà sicuramente la partita di domani tra Juve e Verona, e solo domani l’esito degli esami al J Medical verrà stilato un piano di recupero più completo. 🔗juventusnews24.com

Lazio-Parma, le probabili formazioni: Baroni punta ancora su Castellanos e Dia, torna Isaksen - Tanto in palio contro il Parma. Con tutte le dirette concorrenti che vincono la Lazio non potrà fare altrimenti contro gli emiliani. La squadra di Baroni sarà chiamata a tornare ... 🔗msn.com

Lazio-Parma, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni - I biancocelesti all'Olimpico - dove in campionato hanno vinto appena una volta nelle ultime nove partite - attendono la visita dei ducali reduci dall'importante vittoria interna contro la Juventus ... 🔗today.it

Lazio-Parma: a Baroni serve vincere per alimentare la corsa Champions, formazioni e tv - Roma 27 aprile 2025 - Le partite di stagione volgono ormai al termine e con solo 15 punti da assegnare da qui a fine campionato, chi ancora deve raggiungere i propri obiettivi cerca quello scatto nece ... 🔗msn.com