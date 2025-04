Lazio-Parma le pagelle | Pedro 8 eterno Mandas 7 miracoloso Ondrejka 8 decisivo Valeri sontuoso 75

Lazio frena. La formazione di Marco Baroni non riesce a battere il Parma e, per come si era messa, deve accontentarsi di un pareggio. I biancocelesti, in apertura di frazioni, avevano subito il. Ilmessaggero.it - Lazio-Parma, le pagelle: Pedro (8) eterno, Mandas (7) miracoloso, Ondrejka (8) decisivo, Valeri sontuoso (7,5) Leggi su Ilmessaggero.it Lafrena. La formazione di Marco Baroni non riesce a battere ile, per come si era messa, deve accontentarsi di un pareggio. I biancocelesti, in apertura di frazioni, avevano subito il.

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MONZA 5-1: Pedro-Taty una gioia, Martins spaesato - Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Pedro (LaPresse) – calciomercato.itLAZIO Provedel 6 Marusic 7 Gila 6,5 Romagnoli 6,5 Tavares 6,5. Dal 65? Lazzari 5,5 Guendouzi 7 Rovella 7 Isaksen 6,5. Dal 65? Dele-Bashiru 6,5 Dia 5,5. Dal 35? Pedro 7,5 Zaccagni 7. Dal 76? Tchaouna 6 Castellanos 7,5. Dal 76? Noslin 6,5 All.: Baroni 7 Monza Pizzignacco 5,5 Izzo 5 Lekovic 5 Palacios 5 Pereira 5 Urbanski 4,5. 🔗calciomercato.it

Pagelle Lazio-Parma 2-2: Pedro commovente, sorpresa Ondrejka - La Lazio pareggia 2-2 in rimonta contro il Parma nel match della 34esima giornata di Serie A. Un punto che serve più agli uomini di Chivu, che escono però dall’Olimpico con un pizzico di rimpianto dopo essere passati in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Ondrejka. Nel finale però la Lazio pareggia e lo fa con il veterano Pedro, autore di due gol tra il 79? e l’84’. Una chance persa per la Lazio che aggancia la Roma a 60 punti, ma perde l’occasione di raggiungere la Juventus al quarto posto. 🔗sportface.it

PAGELLE Lazio-Parma: infinito Pedro! Trequarti al buio, assist Pellegrini - MANDAS 6,5: Ondrejka stoppa e mira l’angolino. Nel secondo tempo la sua conclusione è ancora più precisa. Salva nel finale su Pellegrino, evita il terzo del Parma. 🔗lalaziosiamonoi.it

