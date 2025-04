Lazio-Parma Chivu | Orgoglioso della mia squadra ecco cosa gli ho detto nello spogliatoio

Parma torna a casa con un punto dall'Olimpico. In teoria bene, in pratica molto meno perché fino a dieci minuti dalla fine i ducali erano avanti addirittura 2-0. Poi è salito in cattedra Pedro e la Lazio ha strappato un punto ai gialloblù che comunque mettono un altro mattoncino.Cristian Chivu (LaPresse) – calciomercato.itIl tecnico Cristian Chivu ne ha parlato in conferenza stampa:Su quale aspetto della Lazio ha preparato la partita? "Ha faticato a creare occasioni ma il palleggio l'ha sempre avuto con le rotazioni, facevamo fatica a coprire il campo con i due in mezzo ma la linea difensiva ha retto bene. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualche palla fuori per sopperire alle difficoltà dei centrocampisti, che oggi ne avevamo solamente tre e i cambi non potevo farli.

