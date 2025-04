Lazio-Parma Baroni non molla e ‘sfida’ la Roma | Sta facendo cose pazzesche ma noi ci siamo

Lazio vede sfumare due punti pesantissimi contro una 'piccola', tardando ancora una volta il ritorno alla vittoria all'Olimpico in campionato. Pedro acciuffa il pareggio, ma il pareggio stavolta suona come una sconfitta nella corsa Champions.Marco Baroni (LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole in conferenza stampa di Baroni:Ennesima rimonta, ma in casa la Lazio prende sempre gol. La squadra era sfilacciata, i due gol sono stati identici. "Io non ho mai cercato alibi. Ma siamo alla 48esima partita, abbiamo giocatori giovani, che non hanno fatto un minutaggio così, il loro portiere ha avuto 7 minuti di possesso, calciava sempre e ci allungava.

