Lazio-Parma 2-2 Pedro salva i biancocelesti Fallito aggancio al 4

Lazio frena nella corsa a un posto nella prossima Champions League. All'Olimpico la squadra di Baroni pareggia per 2-2 contro il Parma dopo essere stata in svantaggio di due reti. Gli emiliani aprono le marcature con Ondrejka dopo soli 3? ed è lo stesso giocatore svedese a raddoppiare al 46?. Per la Lazio è decisivo l'ingresso di Pedro. L'attaccante spagnolo infatti sigla una doppietta al 79? e 84?. Per effetto di questo risultato i biancocelesti raggiungono in classifica la Roma a quota 60 punti, a due lunghezze di distanza dalla Juventus quarta mentre il Parma compie un altro passo avanti verso la salvezza. Ora la squadra di Chivu ha 32 punti.Verona-Cagliari 0-2, colpo salvezza dei sardiNel altro match serale, il Cagliari si impone sul campo del Verona e conquista tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

