Lazio pareggia per due a due contro il Parma. All'Olimpico MVP dell'incontro Pedro con lo spagnolo autore di una doppietta che evita la sconfitta ai biancocelesti. La squadra di Baroni gioca una brutta partita e va sotto per due a zero. Stanca e con poche idee, la Lazio si affida al campione. Romatoday.it - Lazio-Parma 2-2: Pedro doppietta e rimonta, Baroni resta in corsa per la Champions League Leggi su Romatoday.it Lapareggia per due a due contro il. All'Olimpico MVP dell'incontrocon lo spagnolo autore di unache evita la sconfitta ai biancocelesti. La squadra digioca una brutta partita e va sotto per due a zero. Stanca e con poche idee, lasi affida al campione.

