Lazio-Parma 2-2 | Pedro doppietta e rimonta Baroni resta in corsa per la Champions League

Lazio pareggia per due a due contro il Parma. All'Olimpico MVP dell'incontro Pedro con lo spagnolo autore di una doppietta che evita la sconfitta ai biancocelesti. La squadra di Baroni gioca una brutta partita e va sotto per due a zero. Stanca e con poche idee, la Lazio si affida al campione. 🔗 Romatoday.it - Lazio-Parma 2-2: Pedro doppietta e rimonta, Baroni resta in corsa per la Champions League Lapareggia per due a due contro il. All'Olimpico MVP dell'incontrocon lo spagnolo autore di unache evita la sconfitta ai biancocelesti. La squadra digioca una brutta partita e va sotto per due a zero. Stanca e con poche idee, lasi affida al campione. 🔗 Romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Pedro salva la Lazio e risponde alla doppietta di Ondrejka, è 2-2 col Parma - ROMA (ITALPRESS) – Gol e spettacolo all’Olimpico, dove la Lazio rimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in gol all’alba dei due tempi, e di Pedro, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei biancocelesti. Continua, però, la “maledizione” dell’Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi. 🔗unlimitednews.it

Lazio, le pagele di CM: Castellanos manda ai matti i difensori, Pedro torna alla doppietta - Lazio – Monza, 5-1 Provedel 6: Non è colpa sua se anche oggi manca il clean sheet, anzi, il rigore lo aveva quasi parato. A parte quel... 🔗calciomercato.com

Lazio-Monza LIVE 4-0: doppietta di Pedro, poker biancoceleste - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 71` - Occasionissima per la Lazio con Dele-Bashiru che salta Izzo e solo davanti a Pizzignacco calcia fuori 63` - GOL... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio-Parma 2-2, gol e highlights: doppiette di Ondrejka e Pedro; Lazio-Parma 2-2, alla doppietta di Ondrejka risponde quella di Pedro; Lazio, il treno Champions si allontana: solo 2-2 contro il Parma; Lazio-Parma risultato 2-2: Pedro dalla panchina risponde alla , doppietta di Ondrejka. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lazio-Parma 2-2, alla doppietta di Ondrejka risponde quella di Pedro: Baroni vede allontanarsi il treno Champions, Chivu si avvicina alla salvezza - SERIE A - La Lazio continua a non vincere in casa: è 2-2 contro il Parma all'Olimpico. La doppietta di Ondrejka all'alba dei due tempi complice la situazione pe ... 🔗eurosport.it

La squadra di Chivu con la doppietta di Ondrejka ammutolisce l'Olimpico, poi è show dello spagnolo: due gol ed evita la sconfitta - La squadra di Chivu con la doppietta di Ondrejka ammutolisce l'Olimpico, poi è show dello spagnolo: due gol ed evita la sconfitta ... 🔗gazzetta.it

Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio - Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', risponde quella d ... 🔗msn.com