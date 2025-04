Lazio Parma 2-2 | Pareggio in rimonta dei biancocelesti Crociati con l’amaro in bocca

Lazio Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Parma, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI QUI LA DIRETTA DI Lazio Parma Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi,

All'Olimpico il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Lazio Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Parma, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi,

Il pareggio contro la Juventus non è un affare: la Roma deve vincere contro la Lazio - In questi giorni molti hanno definito il pareggio contro la Juventus un risultato da mettere in cassaforte. Se da una parte si considera sicuramente la qualità della rosa bianconera, dall’altra bisogna anche considerare il delicato momento nel quale si trova. Il cambio di allenatore è stato sicuramente un colpo difficile da digerire, ma che allo stesso tempo ha portato nuovo spirito tra le fila della Vecchia Signora e lo si è visto anche nell’atteggiamento della squadra all’Olimpico. 🔗sololaroma.it

Gol Ondrejka, il Parma acciuffa il pareggio! 2-2 al Tardini – VIDEO - di RedazioneGol Ondrejka, il Parma acciuffa il pareggio! 2-2 al Tardini. Le immagini della rete Cambia ancora il risultato del match del Tardini tra Parma e Inter, che dopo aver visto i nerazzurri avanti di due gol, grazie alle reti di Darmian e Thuram, subiscono la seconda rete di giornata, con la squadra di Chivu che, dopo aver riaperto la partita grazie a Adrian Bernabè, trova anche il gol del cercato pareggio, grazie alla prima gioia in Serie A di Jacob Ondrejka, che dopo una leggera deviazione di Acerbi, spiazza Sommer e trova il 2-2. 🔗internews24.com

Lazio-Parma, Top&Flop: Pedro nasce a Santa Cruz de Tenerife il… - La Lazio pareggia 2-2 contro il Parma grazie ad un eterno Pedro. Prima il buio, poi la luce. La risolve il ragazzo di 37 anni ... 🔗cittaceleste.it

Lazio-Parma 2-2: Pedro doppietta e rimonta, Baroni resta in corsa per la Champions League - Grazie a due gol dell'attaccante spagnolo i biancocelesti sotto di due reti riprendono i gialloblù. Un pareggio d'oro per i capitolini che restano in scia della Juventus per il quarto posto ... 🔗romatoday.it

Lazio-Parma diretta: segui la gara di Serie A di oggi - Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su Sky Sport e DAZN. L'app DAZN è possibile attivarla su ogni comune smart tv nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori ... 🔗msn.com