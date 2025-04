Lazio-Parma 2-2 Ondrejka e Pedro | doppiette per il pareggio

Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', risponde quella di Pedro, in gol al 79' e all'84'. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 punti.

Lazio-Parma 2-2: doppietta di Ondrejka, poi Pedro salva i biancocelesti - Roma 28 aprile 2025 - Parma beffato alle ultime curve in una partita molto divertente, terminata in parità all'Olimpico. La Lazio va sotto di due reti, cortesia della doppietta di Ondrejka, ma poi reagisce e un'altra doppietta, quella dell'eterno Pedro, permette di fissare il risultato sul 2-2, dividendo così la posta in palio. Il punto soddisfa più i ducali, i quali allungano sulla zona retrocessione, mentre i biancocelesti vengono agganciati in classifica anche dalla Roma. 🔗sport.quotidiano.net

Pagelle Lazio-Parma 2-2: Pedro commovente, sorpresa Ondrejka - La Lazio pareggia 2-2 in rimonta contro il Parma nel match della 34esima giornata di Serie A. Un punto che serve più agli uomini di Chivu, che escono però dall’Olimpico con un pizzico di rimpianto dopo essere passati in vantaggio di due gol grazie alla doppietta di Ondrejka. Nel finale però la Lazio pareggia e lo fa con il veterano Pedro, autore di due gol tra il 79? e l’84’. Una chance persa per la Lazio che aggancia la Roma a 60 punti, ma perde l’occasione di raggiungere la Juventus al quarto posto. 🔗sportface.it

Lazio-Parma, le pagelle: Pedro (8) eterno, Mandas (7) miracoloso, Ondrejka (8) decisivo, Valeri sontuoso (7,5) - La Lazio frena. La formazione di Marco Baroni non riesce a battere il Parma e, per come si era messa, deve accontentarsi di un pareggio. I biancocelesti, in apertura di frazioni, avevano subito il... 🔗ilmessaggero.it

