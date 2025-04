Lazio-Parma 2-2 Ondrejka e Pedro | doppiette per il pareggio

Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', risponde quella di Pedro, in gol al 79' e all'84'. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 .L'articolo Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di, a segno al 3' e al 46', risponde quella di, in gol al 79' e all'84'. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 .L'articolo2-2,per ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Approfondimenti da altre fonti

Lazio - Parma, le pagelle di CM: Pedro riacciuffa la partita, Ondrejka da urlo - Lazio – Parma 2-2 Mandas 6,5: può fare poco su entrambi i gol subiti. Sempre decisivo invece nelle altre situazioni in cui è costretto a in... 🔗calciomercato.com

Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio - (Adnkronos) – Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', risponde quella di Pedro, in gol al 79' e all'84'. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 […] 🔗periodicodaily.com

Lazio-Parma 2-2: doppietta di Ondrejka, poi Pedro salva i biancocelesti - Roma 28 aprile 2025 - Parma beffato alle ultime curve in una partita molto divertente, terminata in parità all'Olimpico. La Lazio va sotto di due reti, cortesia della doppietta di Ondrejka, ma poi reagisce e un'altra doppietta, quella dell'eterno Pedro, permette di fissare il risultato sul 2-2, dividendo così la posta in palio. Il punto soddisfa più i ducali, i quali allungano sulla zona retrocessione, mentre i biancocelesti vengono agganciati in classifica anche dalla Roma. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio; Lazio-Parma 2-2, alla doppietta di Ondrejka risponde quella di Pedro; Ondrejka sorprende, Pedro infinito: termina in parità tra Lazio e Parma; Lazio-Parma 2-2, gol e highlights: doppiette di Ondrejka e Pedro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lazio-Parma, le pagelle: Pedro (8) eterno, Mandas (7) miracoloso, Ondrejka (8) decisivo, Valeri sontuoso (7,5) - La Lazio frena. La formazione di Marco Baroni non riesce a battere il Parma e, per come si era messa, deve accontentarsi di un pareggio. I biancocelesti, in apertura di frazioni, avevano subito ... 🔗ilmessaggero.it

Serie A, Lazio-Parma 2-2: Ondrejka esalta i gialloblù di Chivu, poi Pedro riacciuffa il pari - Lazio-Parma è finita 2-2 nella 34a giornata di Serie A. All'Olimpico, la formazione di Chivu ha sbloccato immediatamente il match con la rete di Ondrejka con lo svedese capace di ripetersi dopo pochi ... 🔗msn.com

Lazio-Parma 2-2: doppietta di Ondrejka, poi Pedro salva i biancocelesti - Roma 28 aprile 2025 - Parma beffato alle ultime curve in una partita molto divertente, terminata in parità all'Olimpico. La Lazio va sotto di due reti, cortesia della doppietta di Ondrejka, ma poi rea ... 🔗msn.com