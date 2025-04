Lazio-Parma 2-2 | doppietta di Ondrejka poi Pedro salva i biancocelesti

Approfondimenti da altre fonti

Baroni conferma le indiscrezioni della vigilia e davanti a Mandas schiera la linea a quattro con Gila e Romagnoli al centro, completata da Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. In mediana confermati Guendouzi e Rovella, mentre torna titolare Isaksen in trequarti a sinistra, con Dia e Zaccagni a completare la linea alle spalle di Castellanos.

