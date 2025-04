Lazio Juve ufficiali data e orario del big match | quando si gioca lo scontro diretto per il quarto posto

Lazio Juve, ufficiali data e orario: quando si gioca il big match che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa ChampionsLa Lega Serie A ha reso noto anche il programma della 36esima giornata. La Juve, nel weekend del 9-10 maggio, sarà ospite della Lazio di Baroni. Big match all'Olimpico fissato per sabato 10 maggio alle ore 18.00. Di seguito il programma completo.36^ GIORNATA9 maggio alle 20.45 – Milan-Bologna10 maggio alle 15 – Como-Cagliari10 maggio alle 18 – Lazio-Juventus10 maggio alle 20.45 – Empoli-Parma11 maggio alle 12.30 – Udinese-Monza11 maggio alle 15 – Hellas Verona-Lecce11 maggio alle 18 – Torino-Inter11 maggio alle 20.45 – Napoli-Genoa12 maggio alle 18.30 – Venezia-Fiorentina12 maggio alle 20.45 – Atalanta-Roma

