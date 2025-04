Lazio e Parma pareggiano 2-2 Cagliari vince 1-0 sul Verona nella 34 a giornata di Serie A

Lazio e Parma pareggiano 2-2 all'Olimpico e il Cagliari si impone 1-0 al Bentegodi sul Verona negli ultimi due incontri della 34a giornata.Una Lazio distratta si fa bucare già al 3' da Ondrejka, che si ripete a inizio ripresa, ma poi entra Pedro e salva i suoi segnando al 35' e al 40'.I biancocelesti salgono a 60 punti, insieme con la Roma all'ottavo posto, con 59 punti, mentre il Parma va a 32 insieme con il Verona, col Cagliari che sorpassa, raggiungendo quota 33.I sardi si impongono con la rete di Pavoletti al 30' e quella di Deiola nel recupero della ripresa.

Giornate Fai di primavera 2025: i luoghi visitabili nel Lazio il 22 e 23 marzo - Le Giornate FAI di Primavera 2025 si terranno sabato 22 e domenica 23 marzo, offrendo l'opportunità di visitare 750 luoghi speciali in 400 città italiane. Nel Lazio, saranno aperti al pubblico numerosi siti di interesse storico, artistico e culturale. Ecco una selezione dei luoghi e borghi visitabili nella regione: Roma Palazzo Farnese: sede dell'Ambasciata di Francia, aprirà eccezionalmente le porte sabato 22 marzo per gli iscritti FAI.

La Lazio cala il pokerissimo e stende il Monza: sussulto del Cagliari, Parma nei guai - Prosegue spedita la marcia dei biancocelesti; ducali, invece, sempre più giu. Ecco i tutti i risultati delle sfide delle 15 Dopo la vittoria ottenuta dalla Roma sul campo del Venezia, la giornata di Serie A sta continuando a regalare non pochi spunti. All'Olimpico, infatti, la Lazio di Baroni ha steso senza troppi patemi d'animo il Monza, imponendosi con un perentorio 5-1. Successo prezioso anche per il Cagliari, che ha la meglio su un Parma sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.

