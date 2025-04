Lavoro nuove assunzioni in Gelsia per tenere pulite paesi e città

Piano straordinario di assunzioni in Gelsia, servono operatori per tenere pulite le città. Gelsia Ambiente alla ricerca di operatori per il servizio di raccolta rifiuti: è stato infatti avviato un piano straordinario di assunzioni volto a potenziare l'organico e a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi ambientali offerti ai cittadini dei circa 30 comuni serviti.

Lavoro, nuove assunzioni nelle aziende italiane: ecco i settori in cerca di personale - Roma, 23 marzo 2025 – Si mantiene anche nel secondo trimestre dell’anno il cauto ottimismo sulle prospettive di nuove assunzioni da parte aziende italiane, registrato dal “ManpowerGroup Employment Outlook Survey” (MEOS). La previsione di occupazione stimata per aprile-giugno 2025 è infatti del +18% (-1% sul primo trimestre, ma +8% anno su anno) al netto degli aggiustamenti stagionali. I settori più determinati ad assumere sono l’IT, l’industria e i beni di consumo e servizi. 🔗quotidiano.net

Sanità veterinaria, nuove assunzioni all’Asp di Catania: 7 dirigenti e 6 tecnici al lavoro da aprile - Nuove assunzioni all’Asp di Catania. Ieri, all’Uoc risorse umane, hanno firmato il contratto di lavoro 7 dirigenti veterinari-disciplina sanità animale. Prenderanno servizio a partire dal mese di aprile nelle unità operative di sanità pubblica veterinaria di Bronte (2), Caltagirone (1), Giarre... 🔗cataniatoday.it

Cassa Centrale Banca assunzioni: 600 nuovi posti di lavoro entro il 2027 - Cassa Centrale Banca ha annunciato un’importante campagna di assunzioni che porterà all’inserimento di 600 nuove risorse entro il 2027. Il nuovo Piano Strategico 2025-2027 punta a rafforzare l’organico del Gruppo, investendo sulle persone e sull’innovazione. La Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) ha diffuso la notizia, sottolineando l’impegno del Gruppo nel valorizzare il capitale umano, in […] The post Cassa Centrale Banca assunzioni: 600 nuovi posti di lavoro entro il 2027 first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Caribe Bay, assunzioni: 150 nuove offerte di lavoro per baristi, magazzinieri, addetti alle pulizie. Come candidarsi - JESOLO - Sono 150 i posti di lavoro ancora scoperti al Caribe Bay: in vista dalla stagione 2025, al via sabato 31 maggio, il parco a tema acquatico ha intensificato la campagna assunzioni a copertura. 🔗ilgazzettino.it

Nuove assunzioni alla Messina Social City - Due graduatorie per l'assunzione di nuovi professionisti di categoria ausiliari e psicologi, saranno presto pubblicate dalla Messina Social City che vi potrà attingere per i prossimi due anni. Gli avv ... 🔗msn.com

Bulgari: oltre 500 assunzioni per nuove manifatture gioielli a Valenza e Roma - Bulgari effettuerà più di 500 assunzioni in Piemonte e nel Lazio grazie all'ampliamento della manifattura di Valenza e al futuro potenziamento della sede per l'alta gioielleria di Roma. Ecco cosa sape ... 🔗ticonsiglio.com