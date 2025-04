Lavori sulla Complanare Sud di Bari chiusura notturna per il tratto Zona Industriale-Tangenziale

sulla D94 Complanare Sud di Bari, per consentire Lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera, lunedì 28 aprile, fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l'allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione. Baritoday.it - Lavori sulla Complanare Sud di Bari, chiusura notturna per il tratto Zona Industriale-Tangenziale Leggi su Baritoday.it D94Sud di, per consentiredi ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera, lunedì 28 aprile, fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso ilcompreso trae l'allacciamento con ladi, in direzione.

