Lavori strutturali e videosorveglianza Sollicciano il carcere sperimentale di tutta l' Italia

Firenze, 28 aprile 2025 – videosorveglianza, interventi di manutenzione e Lavori strutturali in vista nel carcere di Sollicciano. Lo assicura il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, dopo la visita odierna all'interno del penitenziario. "Andiamo a mettere in sicurezza il carcere fiorentino di Sollicciano", che "somma le tradizionali carenze di organico che abbiamo ereditato e il sovraffollamento con dei problemi infrastrutturali che necessitano di investimenti importanti. Terminato il passaggio del commissario straordinario per gli istituti penitenziari per atterrare velocemente i 255 milioni di risorse destinate all'edilizia penitenziaria e recuperati 7.000 dei 10.000 posti detentivi che mancano, si dovrà fare una riflessione su questo istituto anche a prescindere dal fatto che oggi lo mettiamo in sicurezza".

