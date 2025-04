Lavori per armamento ferroviario | chiude il passaggio a livello di viale Leone XIII

Lavori sulla Foggia-Manfredonia, verrà chiusa al traffico veicolare il passaggio a livello in corrispondenza del Km.1+000 della linea Foggia–Manfredonia, intersecante con viale Leone XIII. Foggiatoday.it - Lavori per armamento ferroviario: chiude il passaggio a livello di viale Leone XIII Leggi su Foggiatoday.it A partire dalle 23 di questa sera, lunedì 28 aprile, e fino alle 15 di martedì 29 aprile, per consentire deisulla Foggia-Manfredonia, verrà chiusa al traffico veicolare ilin corrispondenza del Km.1+000 della linea Foggia–Manfredonia, intersecante con

Su altri siti se ne discute

Il passante ferroviario chiude 1 mese per lavori - Per circa un mese, ad agosto, il passante ferroviario di Milano chiuderà tra Certosa e Rogoredo. Lo si apprende dall'intervento di Franco Lucente, assessore ai trasporti in Regione Lombardia, giovedì pomeriggio in commissione trasporti al Pirellone. I lavori riguarderanno il tratto... 🔗milanotoday.it

Lavori, chiude un pezzo di Tangenziale a Milano - Barriere antirumore da potenziare e ammodernare. Per questo motivo, sulla Tangenziale Nord di Milano (A52) sarà chiuso per chi proviene da Monza il ramo d'immissione sulla R52, la Complanare di Baranzate. La chiusura è prevista nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, dalle 21 alle 5... 🔗milanotoday.it

Milano, il passante ferroviario chiude per un mese: quando e le linee coinvolte - Milano – Il passante ferroviario di Milano resterà chiuso quasi un mese per alcuni lavori di manutenzione e sostituzione dei binari. Accadrà in estate, per l’esattezza tra il 28 luglio e il 24 agosto del 2025. A ribadire la necessità di sospendere la circolazione lungo i binari che corrono nel sottosuolo della città sono stati, ieri, i rappresentanti di Trenord e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), presenti alla seduta della quinta commissione del Consiglio regionale, insieme a quelli di Ferrovienord e all’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Lavori per armamento ferroviario: chiude il passaggio a livello di viale Leone XIII; Lavori manutenzione: la metro chiude prima per quattro giorni consecutivi; Fs, dal 1° aprile chiude la linea Battipaglia-Potenza: niente treni fino all'estate; Riecco i treni per Torino, si chiude il cantiere tra Mondovì e Fossano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lavori sulla ferrovia, novanta posti auto inutilizzabili - L’imminente avvio dei lavori per la sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario sul torrente Mallero ha reso necessarie una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta nelle ... 🔗ilgiorno.it

Tramvia: stanotte chiude il sottopasso ferroviario di Statuto - Contestualmente sarà effettuato il risanamento del sottopasso ferroviario a cura di RFI. A lavori terminati il piano stradale sarà abbassato di 70 centimetri rispetto alla situazione attuale ... 🔗nove.firenze.it

Metropolitana: la prossima settimana chiusura anticipata per quattro giorni - Il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana della prossima settimana prevede la manutenzione dell’armamento ferroviario ... anticipata Per consentire l’effettuazione dei lavori ... 🔗genovatoday.it