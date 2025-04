Laura Pausini | carriera globale vita riservata a Miami e fedeltà alle origini

Laura Pausini rappresenta da oltre trent’anni un pilastro indiscusso del panorama musicale internazionale, grazie a una carriera che ha saputo emozionare generazioni e attraversare confini geografici. La sua interpretazione raffinata e sincera di temi quali amore, nostalgia ed emozioni fragili le ha consentito di collaborare con artisti di fama mondiale come Michael Bublé, Ricky Martin . L'articolo Laura Pausini: carriera globale, vita riservata a Miami e fedeltà alle origini è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Laura Pausini: carriera globale, vita riservata a Miami e fedeltà alle origini Leggi su Sbircialanotizia.it rappresenta da oltre trent’anni un pilastro indiscusso del panorama musicale internazionale, grazie a unache ha saputo emozionare generazioni e attraversare confini geografici. La sua interpretazione raffinata e sincera di temi quali amore, nostalgia ed emozioni fragili le ha consentito di collaborare con artisti di fama mondiale come Michael Bublé, Ricky Martin . L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Approfondimenti da altre fonti

Laura Pausini ricicla i look: al Premio Lo Nuestro indossa gli abiti più iconici della sua carriera - Per presentare il Premio Lo Nuestro 2025, Laura Pausini ha riportato sul palco look iconici indossati nelle precedenti edizioni della kermesse.Continua a leggere 🔗fanpage.it

È morto il tastierista Giampaolo “Pape” Gurioli: ha collaborato con Laura Pausini, Giorgia, Jovanotti e i Lùnapop - Si è spento il 12 marzo, all’età di sessantacinque anni, Giampaolo “Pape” Gurioli, collaboratore di tantissimi cantanti, da Giorgia ai Lùnapop. Suo fratello Enrico ha scritto su Facebook: «Non ce l’ha fatta a reggere l’urto di un balordo aneurisma all’aorta addominale arrivato all’improvviso tre anni fa. Non ce l’ha fatta ieri quando il destino gli ha nuovamente presentato il conto di una esistenza vissuta per la musica. 🔗metropolitanmagazine.it

L’attrice hard Martina Smeraldi, il sindaco Beppe Sala e Laura Pausini sotto la lente di Sfera Ebbasta e Shiva: ecco il primo joint album “Santana Money Gang” - È uscito il tanto chiacchierato disco in collaborazione tra Sfera Ebbasta e Shiva. “Santana Money Gang” – questo il nome del joint album – non è da intendersi solo come un progetto discografico. È la chiusura di un cerchio che si era iniziato a formare a partire dal lontano 2019, anno in cui Shiva e Sfera avevano rilasciato “Soldi in Nero”, la prima traccia che li vedeva rappare assieme su uno stesso beat. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Laura Pausini nella top 10 di Billboard: unica italiana tra le regine del pop latino; Laura Pausini, ecco quale lavoro avrebbe fatto se non fosse diventata una popstar; A Verissimo Laura Pausini celebra 30 anni di carriera; Laura Pausini annuncia il suo docu- concerto per i trent’anni di carriera. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dove vive Laura Pausini: la dimora della cantante - Laura Pausini una carriera internazionale senza mai perdere il contatto con le sue radici italiane. Ecco dove vive oggi ... 🔗msn.com

Laura Pausini: età, marito e figli, dove vive, studi, canzoni e carriera - Laura Pausini è una voce autorevole nel panorama della musica italiana, pluripremiata e nota anche all'estero. Ecco alcune curiosità su di lei ... 🔗msn.com

Laura Pausini sorprende ancora: nella notte pubblica la sua versione di “Turista” di Bad Bunny - Laura Pausini non smette di stupire e, ancora una volta, lo fa seguendo l'istinto e il cuore. Nella notte, a sorpresa, la cantante italiana più amata al mondo ha regalato ai suoi fan una reinterpretaz ... 🔗domanipress.it