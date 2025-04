L’attivismo di Macron per il conclave divide la Francia laica

Macron a Roma per i funerali di Papa Francesco si è trasformato in una maratona diplomatica che sta facendo discutere la Francia. Nonostante l’annuncio iniziale dell’Eliseo — «In questo periodo di lutto e raccoglimento, il presidente della Repubblica non effettuerà alcun incontro diplomatico» — Macron ha moltiplicato gli appuntamenti di alto profilo, mettendo in luce un attivismo che ha riaperto il dibattito sulla laicità dello Stato francese.Gli incontri durante il luttoDopo una cena informale con Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio, Macron ha incontrato, tra gli altri, il premier britannico Keir Starmer, il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, immortalato con il gesto amichevole della mano sulla spalla da parte del presidente francese. Thesocialpost.it - L’attivismo di Macron per il conclave divide la Francia laica Leggi su Thesocialpost.it Il viaggio di Emmanuela Roma per i funerali di Papa Francesco si è trasformato in una maratona diplomatica che sta facendo discutere la. Nonostante l’annuncio iniziale dell’Eliseo — «In questo periodo di lutto e raccoglimento, il presidente della Repubblica non effettuerà alcun incontro diplomatico» —ha moltiplicato gli appuntamenti di alto profilo, mettendo in luce un attivismo che ha riaperto il dibattito sulla laicità dello Stato francese.Gli incontri durante il luttoDopo una cena informale con Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio,ha incontrato, tra gli altri, il premier britannico Keir Starmer, il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, immortalato con il gesto amichevole della mano sulla spalla da parte del presidente francese.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni verso il sì a vertice Macron, fastidio per attivismo Salvini - Bruxelles, 21 mar. (askanews) – Il dubbio è durato poche ore: salvo ripensamenti giovedì prossimo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe partecipare al vertice dei “volenterosi” convocato a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. Se questa mattina, alla partenza da Bruxelles, la linea del suo entourage era: “Aspettiamo l’invito ufficiale, vediamo”, nel tragitto verso Roma è diventato un “quasi sì”. 🔗ildenaro.it

Papa Francesco, la disfida del Conclave che divide i cardinali: manovre nelle stanze vaticane - «Ma che c'avete prescia di mandarmi all'altro mondo?». Con questa battuta graffiante il grande Leone XIII rimbottò un giorno i cardinali che confabulavano in vari capannelli nell'appartamento papale dove il pontefice era da giorni allettato. Correva l'anno 1901. Papa Pecci si riprese da quel malanno e guidò la Chiesa ancora a lungo, rendendo l'anima a Dio il 20 luglio 1903 alla veneranda età di novantatré anni. 🔗iltempo.it

Macron e Starmer alla prova di Trump e della Difesa europea - Ieri Emmanuel Macron, giovedì Keir Starmer: alla Casa Bianca sfilano i due leader di punta dell’Europa del mondo militare e della sicurezza. Prima con il viaggio del presidente francese, che ha incontrato ieri Donald Trump, e poi con quello del primo ministro britannico il Vecchio Continente prende le misure all’agenda securitaria della nuova amministrazione Usa e si attrezza per capire in che misura un’eventuale distensione russo-americana ricadrà sul suo groppone europeo in termini di garanzie di sicurezza all’Ucraina e potenziamento del deterrente militare per il continente. 🔗it.insideover.com

Ne parlano su altre fonti

L'attivismo di Macron fa discutere la Francia laica: gli incontri, i simboli e il «tifo» per un cardinale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L'attivismo di Macron fa discutere la Francia laica: gli incontri, i simboli e il «tifo» per un cardinale - Cene, gaffe, soft power: l’Eliseo in campo prima del Conclave. Il preferito del presidente è Jean-Marc Aveline, vescovo di Marsiglia ... 🔗msn.com

Coalizione dei volenterosi, Meloni andrà al vertice di Macron. Fastidio per l’attivismo di Salvini - Macron ha spiegato in un post su X che a Parigi ... A Palazzo Chigi si vive con fastidio l’attivismo di Matteo Salvini, che oggi ha avuto un colloquio telefonico con il vice presidente Usa ... 🔗msn.com