Latina rissa ad un incontro di boxe | si picchiano gli spettatori

Latina, 28 aprile 2025 – Scoppia la rissa a un incontro di boxe. e a picchiarsi sono gli spettatori: è successo a Latina dove la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà quattro soggetti, tutti di nazionalità egiziana con regolare permesso di soggiorno, in quanto presunti responsabili di una rissa avvenuta presso lo “Stadio pala boxe Latina” dove era in corso un incontro tra pugili dilettantistici under 19.Gli agenti della squadra volante sono intervenuti sul posto in prima serata, a seguito della segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura che avvisava di un avvenuto scontro tra i presenti all’incontro sportivo che si stava disputando presso il palazzetto. Quando i poliziotti sono arrivati, la rissa era terminata, ma sul posto vi era uno degli organizzatori dell’evento che ha raccontato delle fasi salienti di quanto avvenuto. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 28 aprile 2025 – Scoppia laa undi. e a picchiarsi sono gli: è successo adove la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà quattro soggetti, tutti di nazionalità egiziana con regolare permesso di soggiorno, in quanto presunti responsabili di unaavvenuta presso lo “Stadio pala” dove era in corso untra pugili dilettantistici under 19.Gli agenti della squadra volante sono intervenuti sul posto in prima serata, a seguito della segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura che avvisava di un avvenuto scontro tra i presenti all’sportivo che si stava disputando presso il palazzetto. Quando i poliziotti sono arrivati, laera terminata, ma sul posto vi era uno degli organizzatori dell’evento che ha raccontato delle fasi salienti di quanto avvenuto.

