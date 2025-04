L’Atalanta saluta ufficialmente Joma | New Balance sarà il nuovo sponsor tecnico

nuovo sponsor tecnico in vista per L’Atalanta. Dopo otto stagioni piene di successi, i nerazzurri hanno ufficialmente salutato e ringraziato Joma, brand spagnolo che ha accompagnato i nerazzurri con le maglie dal 2017 al 2025, dal ritorno in Europa al trionfo di Dublino, con in mezzo numerose soddisfazioni.In occasione del termine di questo sodalizio, L’Atalanta ha voluto porgere “un sincero ringraziamento a Joma per l’entusiasmante percorso che ha portato grandi soddisfazioni a entrambi i brand”: l’azienda è stata protagonista in 8 delle 9 stagioni del ciclo di Gian Piero Gasperini.“Insieme si è vissuto emozioni uniche ed indimenticabili non solo a livello nazionale, ma anche in campo internazionale: dal ritorno in una competizione europea, alla partecipazione alla prima storica UEFA Champions League, alla vittoria della UEFA Europa League”, recita il comunicato diffuso nella mattinata di lunedì 28 aprile, accompagnato da una grafica che ritrae una maglia nerazzurra costruita con i vari motivi delle stagioni trascorse insieme. Bergamonews.it - L’Atalanta saluta ufficialmente Joma: New Balance sarà il nuovo sponsor tecnico Leggi su Bergamonews.it in vista per. Dopo otto stagioni piene di successi, i nerazzurri hannoto e ringraziato, brand spagnolo che ha accompagnato i nerazzurri con le maglie dal 2017 al 2025, dal ritorno in Europa al trionfo di Dublino, con in mezzo numerose soddisfazioni.In occasione del termine di questo sodalizio,ha voluto porgere “un sincero ringraziamento aper l’entusiasmante percorso che ha portato grandi soddisfazioni a entrambi i brand”: l’azienda è stata protagonista in 8 delle 9 stagioni del ciclo di Gian Piero Gasperini.“Insieme si è vissuto emozioni uniche ed indimenticabili non solo a livello nazionale, ma anche in campo internazionale: dal ritorno in una competizione europea, alla partecipazione alla prima storica UEFA Champions League, alla vittoria della UEFA Europa League”, recita il comunicato diffuso nella mattinata di lunedì 28 aprile, accompagnato da una grafica che ritrae una maglia nerazzurra costruita con i vari motivi delle stagioni trascorse insieme.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Bruges vince anche a Bergamo, l'Atalanta saluta la Champions - BERGAMO (ITALPRESS) – Un sogno spezzato. La Dea si arrende e, a sorpresa, saluta l'Europa incassando la seconda sconfitta su altrettante sfide contro il Bruges. L'Atalanta perde 3-1 contro i belgi e viene eliminata dalla Champions League. Nulla da fare per i bergamaschi che avevano il compito di ribaltare l'1-2 dell'andata, ma dopo un primo tempo disastroso la squadra di Gian Piero Gasperini si è dovuta arrendere e accettare il verdetto del campo che ha chiuso l'avventura europea dei bergamaschi. 🔗iltempo.it

Il Bruges vince anche a Bergamo, l’Atalanta saluta la Champions - BERGAMO (ITALPRESS) – Un sogno spezzato. La Dea si arrende e, a sorpresa, saluta l’Europa incassando la seconda sconfitta su altrettante sfide contro il Bruges. L’Atalanta perde 3-1 contro i belgi e viene eliminata dalla Champions League. Nulla da fare per i bergamaschi che avevano il compito di ribaltare l’1-2 dell’andata, ma dopo un primo tempo disastroso la squadra di Gian Piero Gasperini si è dovuta arrendere e accettare il verdetto del campo che ha chiuso l’avventura europea dei bergamaschi. 🔗unlimitednews.it

Atalanta: Lookman segna una doppietta, ma non saluta Gasperini quando esce - Due gol, un mezzo assist e una prestazione da leader assoluto. Ademola Lookman è il protagonista della vittoria dell`Atalanta a Empoli nella... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Atalanta saluta ufficialmente Joma: New Balance sarà il nuovo sponsor tecnico; Maglia Christmas Match Atalanta, Joma: «Non è Torino, è Città Alta da un punto di vista specifico»; e Joma insieme sino al 2024; Atalanta, Sartori saluta. Ufficiale l’arrivo di Congerton e D’Amico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lecce-Atalanta rinviata per lutto: il comunicato ufficiale - Il club salentino avrebbe dovuto sfidare, nella serata di domani alle 20:45, l’Atalanta in trasferta ma tutto sarà rimandato a data da destinarsi per un lutto che ha colpito tutti in cada giallorossa. 🔗rompipallone.it

Lecce-Atalanta rinviata per lutto: il comunicato ufficiale - Di seguito il comunicato ufficiale. Lecce-Atalanta rinviata: il comunicato ufficiale in seguito al tragico lutto Come comunicato in via ufficiale dal club salentino: “L’U. (Rompipallone ... 🔗informazione.it

Ufficiale, Atalanta-Lecce rinviata a domenica sera - E’ arrivata infatti la nota ufficiale della Lega: “A seguito della tragica scomparsa del sig. Graziano Fiorita, membro dello staff tecnico della società US Lecce, la gara della 34ª giornata del ... 🔗calciolecce.it