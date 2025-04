L' assemblea capitolina ricorda papa Francesco | Ci ha chiesto una Roma migliore

L'assemblea capitolina ha ricordato papa Francesco in apertura di seduta, lunedì 28 aprile. Questa settimana ci saranno tre sedute consecutive e all'indomani dei funerali del Pontefice, il sindaco Roberto Gualtieri ed esponenti di maggioranza e opposizione hanno dedicato un pensiero a Jorge.

