L’asparago parte bene e batte cassa | Ci servono nuovi contadini

L'asparago Rosa apre la sagra col botto. Cena di gala, quest'anno, all'oratorio San Luigi, ospiti di ViviMezzago, menu, esecuzione e servizio impeccabili per gli ospiti fra i quali amministratori e associazioni.Un evento al quale nessuno vuole mancare. Protagonista, l'ortaggio che ha scritto un pezzo di storia economica e sociale di questo territorio, ripescato dopo essere caduto nel dimenticatoio grazie a un progetto del Comune e dell'università e adesso alla ricerca di nuove leve. Perché non sono tutte rose. "Serve ricambio generazionale", dice Antonio Colombo della Pro loco, 80 volontari al lavoro fino al 23 maggio alla Locanda degli Archinti, nello splendido palazzo d'origine medievale che domina il borgo. Il pubblico riempie entrambi i ritrovi della festa e partecipa al ricco programma della kermesse che non è un semplice contorno, ma espressione di impegno per il territorio e i suoi coltivatori.

