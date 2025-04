Lascia la Juve e si ritira | annuncio UFFICIALE

Sara Gama, storica capitana della Juventus Women, ha dichiarato il suo addio al club bianconero e al calcio giocato: "Lascio col cuore pieno di orgoglio e gratitudine" ha ufficializzato la calciatrice, che ha vestito anche per ben 135 volte la maglia della nazionale femminile azzurra. Gama quindi chiuderà la carriera al termine di questa stagione e di un nuovo scudetto conquistato con la maglia della Juventus.

